Emlakçı kuzeni 3 milyon lira haracı ödemeyince, iş yerini kurşunlattı

ADANA’da Selçuk Y. (53), telefonda kendisini başka biri olarak tanıtıp, tehdit ettiği emlakçı kuzeni M.Y.’den (46) 3 milyon lira haraç istedi. Selçuk Y., parayı ödemeyeceğini söyleyen kuzeninin dükkanını Mehmet U.’ya (28) kurşunlattı. Polisin operasyonuyla yakalanan Selçuk Y., Mehmet U. ile olaya yardım ettiği belirlenen Talip T. (21) ve Mehmet E. (27) tutuklandı.

Olay, 4 Nisan’da Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Emlakçı M.Y.’yi yurt dışı telefon numarasıyla arayan bir kişi, “Bize 3 milyon lira vereceksin. Yoksa sonun kötü olur” diyerek haraç istedi. M.Y. ise parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine gece saatlerinde Mehmet U., arkadaşı Talip T.’yi yanına alıp, Mehmet E.’nin kullandığı otomobille M.Y.’nin dükkanına gitti. Talip T. gözcülük yaparken, Mehmet U. ise iş yerine tabancayla ateş edip, beraberindekilerle birlikte kaçtı.

DÜKKANI PARA KARŞILIĞI KURŞUNLAMIŞ

Sabah iş yerine gelen M.Y.’nin ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi adreslerine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet U., sorgusunda, “Bizi Selçuk Y. para karşılığı tuttu. Haraçla ilgili bir alakamız yok” dedi.