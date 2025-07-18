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        Emlakçı kuzeni 3 milyon lira haracı ödemeyince, iş yerini kurşunlattı

        ADANA'da Selçuk Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 10:54 Güncelleme: 18.07.2025 - 10:54
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        Emlakçı kuzeni 3 milyon lira haracı ödemeyince, iş yerini kurşunlattı
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        ADANA’da Selçuk Y. (53), telefonda kendisini başka biri olarak tanıtıp, tehdit ettiği emlakçı kuzeni M.Y.’den (46) 3 milyon lira haraç istedi. Selçuk Y., parayı ödemeyeceğini söyleyen kuzeninin dükkanını Mehmet U.’ya (28) kurşunlattı. Polisin operasyonuyla yakalanan Selçuk Y., Mehmet U. ile olaya yardım ettiği belirlenen Talip T. (21) ve Mehmet E. (27) tutuklandı.

        Olay, 4 Nisan’da Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’nde meydana geldi. Emlakçı M.Y.’yi yurt dışı telefon numarasıyla arayan bir kişi, “Bize 3 milyon lira vereceksin. Yoksa sonun kötü olur” diyerek haraç istedi. M.Y. ise parayı ödemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine gece saatlerinde Mehmet U., arkadaşı Talip T.’yi yanına alıp, Mehmet E.’nin kullandığı otomobille M.Y.’nin dükkanına gitti. Talip T. gözcülük yaparken, Mehmet U. ise iş yerine tabancayla ateş edip, beraberindekilerle birlikte kaçtı.

        DÜKKANI PARA KARŞILIĞI KURŞUNLAMIŞ

        Sabah iş yerine gelen M.Y.’nin ihbarıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi adreslerine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet U., sorgusunda, “Bizi Selçuk Y. para karşılığı tuttu. Haraçla ilgili bir alakamız yok” dedi.

        SUÇLAMAYI REDDETTİ

        Teknik takip başlatan polis, saldırıyı Selçuk Y. ile eşi Gülşah Y.’nin (48) organize ettiğini belirledi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Selçuk Y. ve Gülşah Y. ile onlara yardım ettiği belirlenen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Sorguya alınan Selçuk Y., olayla bir ilgisinin olmadığını, haraç istemediğini öne sürdü.

        4 TUTUKLAMA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk Y., Mehmet U., Talip T. ve Mehmet E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Gülşah Y. ev hapsine çarptırılırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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