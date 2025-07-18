Kozan'da 24 kilo 634 gramlık karpuz üretildi
Adana'nın Kozan ilçesinde ağırlığı 24 kilo 634 gram olan karpuz üretildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde ağırlığı 24 kilo 634 gram olan karpuz üretildi.
Faydalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tekin Kılınçlı, 17 dönüm alana karpuz ekti.
Kılınçlı, hasat için tarlasına gittiğinde ürünlerinden bazılarının büyük boyutlara ulaştığını fark etti.
Terazide tartılan karpuzlardan birinin ağırlığı 24 kilo 634 gram geldi.
Kılınçlı, AA muhabirine, ektiği karpuzların bakımını aksatmadığını belirterek, ürünlerinin yaklaşık 2,5 ayda beklentisinin üzerinde bir ağırlığa ulaştığını kaydetti.
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