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        Adana'da, yürüyemeyen çocukla ilgili inceleme ve destek süreci başlatıldı

        Adana Valiliği, kırılan ayağındaki kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek sürecinin başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:20
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        Adana'da, yürüyemeyen çocukla ilgili inceleme ve destek süreci başlatıldı
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        Adana Valiliği, kırılan ayağındaki kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek sürecinin başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 2 yaşındayken ayağının üstünden otomobil geçmesinin ardından ameliyat olan ancak kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki S.K. ile ilgili gerekli birimlere talimat verildiği belirtildi.

        Kimsesiz olduğu bildirilen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek süreci başlatıldığı açıklamada kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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