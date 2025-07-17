Adana'da, yürüyemeyen çocukla ilgili inceleme ve destek süreci başlatıldı
Adana Valiliği, kırılan ayağındaki kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Adana Valiliği, kırılan ayağındaki kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek sürecinin başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 2 yaşındayken ayağının üstünden otomobil geçmesinin ardından ameliyat olan ancak kemiğin yanlış kaynaması nedeniyle yürüyemeyen 11 yaşındaki S.K. ile ilgili gerekli birimlere talimat verildiği belirtildi.
Kimsesiz olduğu bildirilen 11 yaşındaki çocukla ilgili inceleme ve destek süreci başlatıldığı açıklamada kaydedildi.
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