Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir evden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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