Adana'da husumetlilerinin bulunduğu aracı kurşunladığı öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu aracı kurşunladığı ve bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 19 yıldan 33 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Mart'ta, husumetli olduğu A.E.A. ile yeğeni C.A'nın içinde bulunduğu otomobile, ruhsatsız tabancayla ateş ettiği ve A.E.A'yı omzundan yaraladığı iddiasıyla olay günü tutuklanan B.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık B.G. ile müşteki A.E.A. ve yeğeni C.A. arasında husumet bulunduğu ve tarafların olay öncesinde telefonda tartıştığı belirtildi.

İddianamede, olay günü A.E.A ile C.A'nın mahalledeki bir ekmek fırınında bulunduğu sırada sanığın olay yerine geldiği ve müştekilerin otomobilinin arkasına aracını park ettiği anlatıldı. Bu sırada dışarı çıkan müştekiler ile sanığın tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G'nin, aracına binip bölgeden uzaklaşmak isteyen A.E.A. ile C.A'ya arkadan 5 el ateş ettiği ve A.E.A'yı omzundan hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaraladığı belirtildi.