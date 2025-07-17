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        Adana'da husumetlilerinin bulunduğu aracı kurşunladığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu aracı kurşunladığı ve bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 19 yıldan 33 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:15
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        Adana'da husumetlilerinin bulunduğu aracı kurşunladığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetlilerinin bulunduğu aracı kurşunladığı ve bir kişiyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 19 yıldan 33 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde 22 Mart'ta, husumetli olduğu A.E.A. ile yeğeni C.A'nın içinde bulunduğu otomobile, ruhsatsız tabancayla ateş ettiği ve A.E.A'yı omzundan yaraladığı iddiasıyla olay günü tutuklanan B.G. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık B.G. ile müşteki A.E.A. ve yeğeni C.A. arasında husumet bulunduğu ve tarafların olay öncesinde telefonda tartıştığı belirtildi.

        İddianamede, olay günü A.E.A ile C.A'nın mahalledeki bir ekmek fırınında bulunduğu sırada sanığın olay yerine geldiği ve müştekilerin otomobilinin arkasına aracını park ettiği anlatıldı. Bu sırada dışarı çıkan müştekiler ile sanığın tartışmaya başladığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.G'nin, aracına binip bölgeden uzaklaşmak isteyen A.E.A. ile C.A'ya arkadan 5 el ateş ettiği ve A.E.A'yı omzundan hayati tehlike geçirmeyecek şekilde yaraladığı belirtildi.

        Sanığın suçta kullandığı silahın öldürmeye elverişli olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, B.G'nin "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ile "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez olmak üzere toplamda 19 yıldan 33 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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