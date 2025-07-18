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        Adana'da emlak ofisini kurşunlayıp haraç isteyen 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da emlak ofisinin kurşunlanıp 3 milyon lira haraç istendiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:37 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:37
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        Adana'da emlak ofisini kurşunlayıp haraç isteyen 4 zanlı tutuklandı
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        Adana'da emlak ofisinin kurşunlanıp 3 milyon lira haraç istendiği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde emlakçılık yapan M.Y'yi yurt dışı telefon hattından arayan bir kişi, 3 milyon lira haraç istedi.

        M.Y'nin haraç vermeyi kabul etmemesi üzerine iş yerine 4 Nisan'da kapalı olduğu sırada tabancayla ateş açıldı.

        Yaralananın olmadığı silahlı saldırıda iş yerine çok sayıda mermi isabet etti.

        M.Y'nin ihbarı üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, olay yerinin çevresindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

        Yaklaşık 700 saatlik görüntüyü analiz eden ekipler, saldırıya karışan 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheliler M.U. (28), T.T. (21) ve M.E. (27) yakalandı. Polis ekipleri, aramalarda ruhsatsız tabanca da ele geçirdi.

        Emniyete götürülen zanlılardan M.U'nun (28) silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği, T.T'nin (21) çevrede gözcülük yaptığı, M.E'nin (27) ise bu kişileri olay yerine otomobille götürüp saldırının ardından kaçmalarını sağladığı ileri sürüldü.

        İş yerini kurşunlaması için M.U'yu azmettirdiği öne sürülen S.Y. ile kendisiyle hareket ettiği eşi G.Y'nin de arasında olduğu 4 şüpheli de daha gözaltına alındı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmada şüpheli S.Y'nin kurşunlanan iş yerinin sahibi M.Y. ile kuzen olduğunu belirledi.

        İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan S.Y., M.U., T.T. ve M.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, G.Y'nin de arasında olduğu 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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