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        Altın Koza Film Festivali'nin 2 ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla 17 sanığa dava

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 2021 ve 2023 yılında düzenlenen 28. ve 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon etkinliği ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet iddiasıyla 17 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:06
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        Altın Koza Film Festivali'nin 2 ihalesinde usulsüzlük iddiasıyla 17 sanığa dava
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        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 2021 ve 2023 yılında düzenlenen 28. ve 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon etkinliği ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet iddiasıyla 17 sanık hakkında dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2021 ve 2023 yılında düzenlenen 28. ve 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin organizasyon etkinliği ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.G, eski eşi A.Ö.O, ihaleyi alan organizasyon şirketinin yetkilisi S.A. ile festival için tertip edilen "yaklaşık maliyet tespit komisyonu" üyeleri ve ihale belgelerinde imzaları bulunan 14 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile Adana Büyükşehir Belediyesi suçtan zarar gören sıfatıyla yer aldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihaleye fesat karıştırdığı ve rüşvet ödemesi yapıldığı ihbarı üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

        İddianamede, kolluk görevlilerince yapılan araştırmada, S.A'nın, 2021 yılında 28'incisi ve 2023 yılında 30'uncusu olmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Organizasyonu Düzenlenmesi Hizmet Alım İşi" ihalelerini aldığı bilgisine yer verildi.

        S.A'nın adına kayıtlı aracı, 24 Temmuz 2023'te Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.G'nin eski eşi A.Ö.O'ya devrettiğinin tespiti de iddianamede yer aldı.

        Büyükşehir Belediyesinden 2021 ve 2023 yıllarındaki 2 ihalenin dosyalarının istendiği, buna göre bilirkişi tarafından rapor düzenlendiği iddianamede anlatıldı.

        İddianamede, bu rapora göre, 5 firmanın ihaleye teklif mektubu vermesine rağmen katılmadıkları belirtilerek, "S.A. tarafından verilen teklif mektubunda toplam teklif tutarı 11 milyon 753 bin 50 lira olarak belirlenmişken 24 Ağustos 2021 tarihinde ihale komisyonuna verilen teklif mektubundaki tutarın 6 milyon 356 bin 320 lira olarak sunulduğu tespit edilmiştir." denildi.

        2021 yılındaki ihaleye fesat karıştırılması sonucu 1 milyon 565 bin 355 lira kamu zararı oluştuğu vurgulanan iddianamede, "İhalede şeffaflık ve kamu yararı gözetilmediği, mevzuatta 'ihaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapmaları' dendiği, dolayısıyla ihaleye fesat karıştırılmış olacağı görüşünün oluştuğu, bu yönleriyle ihale komisyonu, yaklaşık maliyet komisyonu üyeleri ve onay amirlerinin sorumluluklarının bulunacağı değerlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        - 2023'te de 5 milyon liraya yakın kamu zararı oluşmuş

        İddianamede, 2023 yılındaki "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Organizasyonu Düzenlenmesi Hizmet Alım İşi" ihalesini de S.A'nın firmasının aldığı anımsatıldı.

        Bu ihalede de katılımcı firmaların verdiği birim fiyatlarının büyük bölümü arasında fiyat farklılıklarının bulunduğu, bunun piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığı noktasında "yaklaşık maliyet tespit komisyonu"nun araştırma ve inceleme yapmadığının anlaşıldığı bilgisine yer verilen iddianamede, "Yüklenicinin yaklaşık maliyetten daha yüksek fiyat verdiği ve 4 milyon 795 bin 500 lira kamu zararı olacağının hesaplandığı, dolayısıyla ihaleye fesat karıştırılmış olacağı görüşünün oluştuğu, bu yönleriyle ihale komisyonu, yaklaşık maliyet komisyonu üyeleri ve onay amirlerinin sorumluluklarının bulunacağı değerlendirilmiştir." denildi.

        İddianamede, 2021 ve 2023'teki "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Organizasyonu Düzenlenmesi Hizmet Alım İşi" ihalesinin "ihalede şeffaflık ve kamu yararı gözetilmeden" S.A'ya bırakıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Tüm sanıkların her iki ihalede sorumluluklarının tespit edildiği, ihalede şeffaflık ve kamu yararı gözetilmediği, ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri ve her iki ihalede toplamda 6 milyon 360 bin 855 lira kamu zararı oluştuğu, yüklenici firma yetkilisi S.A. adına kayıtlı aracın rüşvet olarak verildiği, bahse konu aracın devrinin 24 Temmuz 2023'te, yani ikinci ihale S.A. üzerinde kaldıktan 3 gün sonra yapıldığı, S.A'nın adına kayıtlı aracı Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M.G'nin eski eşi A.Ö.O'ya rüşvet olarak verdiği, dolayısıyla ihbar içeriğinde yer alan rüşvet iddiasının doğru olduğunun değerlendirildiği, bu yönüyle sanıklar M.G. ile yüklenici firma yetkilisi S.A'nın 'rüşvet almak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından toplamda 7'şer yıldan 19'ar yıla kadar, A.Ö.O'nun 'rüşvet almak' suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar, diğer 14 sanığın ise 'ihaleye fesat karıştırmak' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

        Sanıkların yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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