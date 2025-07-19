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        'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda 152 tutuklama

        ADANA merkezli 6 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 152 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:55
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        'Narkokapan-Adana 2' operasyonunda 152 tutuklama
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        ADANA merkezli 6 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 152 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 159 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen operasyon için harekete geçti. Polis, belirlenen adreslere önceki gün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 157'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 152'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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