Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer oldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan belediye başkan vekili seçimini CHP'li Meclis Üyesi Güngör Geçer kazandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, başkan vekili seçimi için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi Güngör Geçer'i, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti'li Meclis Üyesi Abdullah Avcı'yı aday gösterdi.

Daha sonra yapılan oylamanın ilk iki turunda, adaylardan biri üyelerin üçte ikisinin oyunu alamadı ve seçimde 3. tura gidildi. Salt çoğunluğun arandığı 3. turda, 78 oyun 45'ini Güngör Geçer, 31'ini Abdullah Avcı aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Güngör Geçer, seçimin yapıldığı toplantı salonunda, halkın yararına olan hizmetleri aksatmadan sürdürmek için çalışacaklarını belirterek, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım ortak paydamızın Adana olduğunu biliyoruz. Kentimizin hizmetten geri kalmaması ve mağdur olmaması için Meclis'imizde uzlaşıyı, diyaloğu ve ortak aklı egemen kılmak zorundayız." dedi.