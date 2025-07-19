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        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 152 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 152'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:25
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        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 152 zanlı tutuklandı
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        Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 152'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce 16 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de düzenlenen operasyonda yakalanan 130 zanlının ardından 29 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

        Soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 159'a yükselmişti.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 41'i 17 Temmuz'da, 116'sı dün adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgularının ardından hakimliğe çıkarılan 157 şüpheliden 152'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlılardan 2'sinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Operasyon

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narkokapan-Adana 2" operasyonu kapsamında 130 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

        Özellikle mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu satan, "torbacı" diye tabir edilen şüphelilerin takibe alındığını belirten Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarla ilgili şu bilgileri vermişti:

        "Operasyonumuzun hazırlıkları tam 3 ay sürdü. Bu 3 ay boyunca, adeta Adana'nın suç haritasını bir kez daha gözden geçirdik. Sokak sokak tarama yaptık. Şüphelileri hem teknik hem de fiziki takiple adım adım izledik. Suç teşkil eden tüm faaliyetleri delillendirdik ve düğmeye bastık. 2 bin 10 polis, 517 ekip, 1 helikopter, 1 insansız hava aracı, 16 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla Adana merkezli, İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de operasyonlar gerçekleştirdik. Operasyonlar sonucu 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdik."

        Yerlikaya, geçen yıl 3 Haziran'da yapılan ilk "Narkokapan-Adana" operasyonunda da 12 ayrı uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini, yakalanan 335 şüphelinden 302'sinin tutuklandığını hatırlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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