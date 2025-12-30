Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı

        Adana merkezli 10 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:11 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana merkezli 10 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yemekçilik şirketi üzerinden gıda tedarikinde bulundukları firmaları karşılıksız çeklerle dolandırdığı öne sürülen bir gruba yönelik araştırma başlattı.

        Ekipler, bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda 25 kişilik çıkar amaçlı suç örgütünün konkordato ilan etmeden önce üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını işçileri ve yakınları adına kayıtlı 8 paravan şirkete aktararak en az 22 firmayı yaklaşık 328 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

        - 25 şüpheli gözaltına alındı

        Bunun üzerine şüphelilere yönelik Adana merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda örgütün elebaşısı olduğu öne sürülen Yakup K. (59), dini nikahlı eşi Fatma A. ile yönetici konumunda olduğu iddia edilen Mahir A. (46) ve Nesrin Ü'nün (47) de aralarında olduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilere ait ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 285 bin lira, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 avro, 7 milyon 745 bin lira değerinde ziynet eşyası, 249 çek, 111 senet, 9 tapu ve 26 kaşe ele geçirildi.

        Öte yandan, piyasa değeri 348 milyon 250 bin lira olan 25 taşınır ve 29 taşınmaz ile birer kiloluk 8 külçe altına da el konuldu.

        - Külçe altınlarla yakalandı

        Külçe altınların şüphelilerden Meryem V'nin banka şubesindeki kiralık kasasında bulunduğu ve kadının altınları kasadan alıp bankadan uzaklaştığı sırada ekiplerce yakalandığı öğrenildi.

        Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) alınan rapora göre şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar liranın üzerinde işlem yapıldığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 zanlı, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Yakup K, Fatma A, Mahir A. ve Nesrin Ü'nün de aralarında olduğu 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!

        Benzer Haberler

        Vurup hastaneye götürdükleri genç öldü, kaçan katil ile arkadaşları yakalan...
        Vurup hastaneye götürdükleri genç öldü, kaçan katil ile arkadaşları yakalan...
        Sahte konkordato oyunu çöktü, 8 kilo altın sevgiliden çıktı: 15 tutuklama A...
        Sahte konkordato oyunu çöktü, 8 kilo altın sevgiliden çıktı: 15 tutuklama A...
        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yı...
        Adana'da kiraladığı otomobilde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yı...
        Başkan Dal "Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
        Başkan Dal "Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"
        Adana'da buz sarkıtları oluştu
        Adana'da buz sarkıtları oluştu
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
        Adana'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı