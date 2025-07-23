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        Annesinin emzirip yatağına yatırdığı 1 aylık bebek ölü bulundu

        ADANA'nın Feke ilçesinde annesinin emzirip yatağına yatırdığı 1 aylık Gökcan Esentürk, ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:34
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        Annesinin emzirip yatağına yatırdığı 1 aylık bebek ölü bulundu
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        ADANA'nın Feke ilçesinde annesinin emzirip yatağına yatırdığı 1 aylık Gökcan Esentürk, ölü bulundu.

        Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Kaleyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Nur Esentürk, 1 aylık bebeği Gökcan Esentürk'ü emzirip yatağına yatırdı. Bir süre sonra bebeğinin hareketsiz olduğunu fark eden Fatma Nur Esentürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, minik Gökcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gökcan Esentürk'ün cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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