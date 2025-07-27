Adana'da TIR, yol kenarındaki 3 araca çarptı; 8 yaralı
ADANA'da TIR, yol kenarında bekleyen 2 otomobil ile çekiciye çarptı.
ADANA’da TIR, yol kenarında bekleyen 2 otomobil ile çekiciye çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Organize Sanayi Bölgesi (OSB) istikametinde, yol bakım çalışması yapılan noktada meydana geldi. Arıza yapan bir otomobil, yol kenarında beklediği sırada, bölgeye gelen çekici tarafından çekilmeye başlandı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen TIR, yol kenarında bekleyen 2 otomobil ve çekiciye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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