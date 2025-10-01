Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Hastanenin otoparkından 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı

        ADANA Şehir Hastanesi'nin kapalı otoparkına giren Ümit Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 09:50 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:50
        Hastanenin otoparkından 2 motosiklet çalan şüpheli tutuklandı
        ADANA Şehir Hastanesi’nin kapalı otoparkına giren Ümit Y. (32), motosikletin birini gidon kilidini kırıp sürükleyerek, diğerini de aracının bagajına yükleyip, çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip gözaltına alınan, ifadesinde, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim” diyen Ümit Y. tutuklandı.

        Olay, 11 Eylül’de saat 03.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kapalı otoparkında meydana geldi. Ümit Y., B.G.’nin park halindeki motosikletini gidon kilidini kırdıktan sonra çalıp, sürükleyerek götürdü. Bir süre sonra ciple tekrar otoparka giden şüpheli, başka bir motosikleti aracın bagajına yükleyip, çaldı. Olayın ardından bölgeden ayrılan şüphelinin hırsızlık anları, hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Motosiklet sahiplerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntüleri inceleyip, şüphelinin Ümit Y. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada Ümit Y.’nin, yakın tarihte Alparslan Türkeş Bulvarı’nda kaldırımdaki bir motosikleti daha çaldığı belirlendi. Bu tespitler üzerine polis, şüpheli Ümit Y.’yi adresine yapılan baskında yakaladı.

        Emniyete götürülen Ümit Y., sorgusunda, “Görüntülerdeki kişi bana benziyor ancak ben değilim. Hırsızlık yapmadım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

