Adana'da hırsızlık şüphelisi güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı

Başka bir görüntüde ise zanlının Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki motosikleti çalması yer alıyor.

Şüpheli, bir süre sonra otoparktan çaldığı başka bir motosikleti SUV tipi aracın bagajına yükleyip götürürken görülüyor.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerine göre, zanlı, otoparktaki bir motosikleti itekleyerek götürüyor.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, zanlının Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda park halindeki bir motosikletin çalınması olayına daha karıştığını tespit etti.

Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde 11 Eylül'de park halindeki iki motosiklet kilitleri kırılarak çalındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.