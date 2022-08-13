Adana'da lösemiyi yenen gençler etkinlikte buluştu

ADANA (AA) - Adana'da, Lösemili Çocuklar Vakfınca (LÖSEV) düzenlenen etkinlikte hastalığı atlatan gençler bir araya geldi.

Eczacı Odası'nın toplantı salonunda yapılan "LÖSEV Gençlik Buluşması"nda, vakfın çalışmaları ile lösemi hastalarına verilen destekler anlatıldı.

Vakfın sosyal hizmetler sorumlusu Merve Çetinkaya, lösemiye karşı mücadele verenleri "umut elçilerine" benzeterek, "Sizler iyileşmiş lösemili gençler olarak, bu hastalıkla savaşan insanların karşısına çıktığınızda onlara karanlık bir sokakta ışık oluyorsunuz. İlerleyen yıllarda yaptığınız işlerin ne kadar büyük işler olduğunu anlayacaksınız. Sizin varlığınız bu toplum için çok değerli." dedi.

Etkinliğe lösemiyi yenen gençler ile vakıf gönüllüleri katıldı.



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