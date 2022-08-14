2. Ulusal Karataş Mavi Yengeç Kısa Film Festivali sona erdi

ADANA (AA) - Karataş Belediyesince düzenlenen 2. Ulusal Karataş Mavi Yengeç Kısa Film Festivali, Zakkum grubunun konseriyle sona erdi.
Karataş Ata Park festival alanında düzenlenen festivalin son gününde ayak tenis ile plaj voleybol turnuvası düzenlendi.
Etkinlikte müzik grubu Zakkum festival alanında konser verdi.
Konser alanını dolduran müzikseverler Zakkum'un seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Festival, düzenlenen ödül töreniyle son buldu.
Etkinliğe Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.