Adana'da 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Tepebağ ve Reşatbey mahallelerindeki 3 kuyumcudan, 5 çeyrek ve bir tam altın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin M.B. (27) olduğunu tespit etti.

Adresi belirlenen şüpheli, operasyonla yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlının kuyumculardan hırsızlık yapması iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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