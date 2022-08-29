Aladağ'da "Yaz Futbol Okulu" sona erdi

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ADANA (AA) - Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Futbol Okulu" sona erdi.

Aladağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Stadı'nda düzenlenen törenle futbol okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi.

Aladağ Belediye Mustafa Akgedik, ülke sporuna yetenekli gençler kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, gelecek yaz da futbol okulunu açacaklarını kaydetti.



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