Adana'da tadilat sırasında bulunan ve kafatası sanılan cismin taş olduğu belirlendi

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ADANA (AA) - Adana'da evde yapılan tadilat sırasında ortaya çıkan yer altındaki odada bulunan ve insan kafatası sanılan cismin taş olduğu tespit edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde M.B'ye ait iki katlı müstakil evde tadilat yapıldığı esnada avlunun zemininde çukur oluştu.

Burayı inceleyen M.B'nin yakınları, yer altında bir oda bulunduğunu fark etti.

Odanın içinde insan kafatasına benzettikleri cisimle karşılayan M.B'nin yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede cismin taş olduğunu belirledi.





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