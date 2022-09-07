Adana'da üç kişinin cep telefonlarını çalan iki kapkaç zanlısı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da iki günde üç kişinin cep telefonunu çalıp motosikletle kaçan iki kapkaç zanlısı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Dervişler ve Yavuzlar mahalleleri ile Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi'nde motosikletli iki kişi, iki günde üç kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldı.

Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kapkaçları aynı iki şüphelinin yaptığını tespit etti.

Olaylarda motosikleti kullanan Şahin S. ile telefonları çalan Halil İbrahim M. (18) adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreslerde, çalınan cep telefonlarına ise ulaşılamadı.

Zanlılardan Şahin S’nin "hırsızlık", "yaralama" ve "mala zarar verme" gibi olaylardan emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, Yavuzlar Mahallesi'nde bir kişinin bisikletiyle seyir halindeyken elindeki cep telefonunun arkasından yaklaşan motosikletli zanlılar tarafından çalınması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kişinin, olayın ardından bisikletiyle kaçan motosikletli şüphelilerin peşine düşmesi de görüntülerde yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.