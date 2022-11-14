Adana'da 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, bir kamyonda 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt taşıdığını belirlediği kamyonu takibe aldı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nda durdurulan araçtaki plastik depolarda 14 bin 800 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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