Adana'da tamirhanede uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 7 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bisiklet tamirhanesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık E.Y, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bisiklet tamirhanesinde gece saatlerinde B.H. ve M.K'ye sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

E.Y. ise savunmasında uyuşturucu satmadığını iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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