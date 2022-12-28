Tufanbeyli'deki okullarda kitap sayısı 46 bin 621'e yükseldi

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ADANA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin ardından Tufanbeyli ilçesindeki okullarda bulunan kütüphanelerdeki kitap sayısı 46 bin 621'e ulaştı.​​​​​​​

İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, yaptığı açıklamada, ilçenin kırsalda olması nedeniyle öğrencilerin kitaplara erişiminin şehir merkezlerindeki gibi kolay olmadığını söyledi.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdikleri alanlardan birinin de okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak olduğuna dikkati çeken Kalkan, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlattığımız 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesini bir yıl gibi bir sürede tamamladık. Kısa sürede 15 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Proje sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle kütüphanelerdeki kitap sayımız bir yılda 46 bin 621'e ulaştı. 2023 yılında kitap sayımızı 100 bin adete çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum."



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