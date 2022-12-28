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ADANA (AA) - Adana'da refüjdeki bariyerlere çarpan silobasın şoförü öldü.

Ercan B'nin kullandığı 51 ABU 358 plakalı silobas, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Baklalı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girerek demir bariyerlere çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren sürücünün cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun süre otoyolun bir şeridi trafiğe kapalı kaldı.









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