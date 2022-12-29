Adana'da polis, yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğunun yaşandığı yerlerde hırsızlık vakalarına karşı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerini de ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Polisler, vatandaşlardan kalabalık yerlerde alışveriş yaparken çantalarını ve değerli eşyalarının çalınma ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yılbaşı gecesini evlerinin dışında geçirecek olanları da hırsızlık olaylarına karşı uyaran polisler, vatandaşlara alınabilecek önlemler konusunda bilgilerin yer aldığı broşür de dağıttı.



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