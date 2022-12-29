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Adana'da polis, yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı

AA

Adana'da polis, yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, yılbaşı alışverişine çıkan vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, yılbaşı öncesi alışveriş yoğunluğunun yaşandığı yerlerde hırsızlık vakalarına karşı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ekipleri, kentteki alışveriş merkezlerini de ziyaret ederek vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Polisler, vatandaşlardan kalabalık yerlerde alışveriş yaparken çantalarını ve değerli eşyalarının çalınma ihtimaline karşı dikkatli olmalarını istedi.

Yılbaşı gecesini evlerinin dışında geçirecek olanları da hırsızlık olaylarına karşı uyaran polisler, vatandaşlara alınabilecek önlemler konusunda bilgilerin yer aldığı broşür de dağıttı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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