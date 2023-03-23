Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'da, geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, plastik atıkların bulunduğu depodan yükselen alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.





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