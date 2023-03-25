AK Parti, Adana'da temayül yoklaması yaptı

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ADANA (AA) - AK Parti Adana İl Başkanlığı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan temayül yoklamasını gerçekleştirdi.

İl Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için partiye başvuran 115 milletvekili aday adayına yönelik Yüreğir Kültür Merkezi'nde temayül yoklaması düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve İl Başkanı Mehmet Ay'ın da katıldığı programda 2 bin 100 üye, elektronik ortamda oy kullandı.

Temayül yoklamasından çıkacak sonuçlar, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart'ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacak.

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