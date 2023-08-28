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        Adana'da sağanak etkili oldu

        Adana'da sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:50 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:00
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        Adana'da sağanak etkili oldu
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        ADANA (AA) - Adana'da sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak şiddetini artırdı.

        Merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerindeki bazı yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya yol açtı.

        Çukurova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan dallar, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        Pozantı ilçesinde de sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, ilçedeki caddelerde oluşan su birikintisinin tahliyesi için çalışma başlattı.

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