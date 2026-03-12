Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana Ticaret Odası Başkanı Bayram, şalgamın AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi:

        Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının sadece kültürel bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir ekonomik hamle olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 12:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Ticaret Odası Başkanı Bayram, şalgamın AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi:

        Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasının sadece kültürel bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir ekonomik hamle olduğunu belirtti.

        Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Adana şalgamının AB'den coğrafi işaret tescili alan 45'inci ürün olduğunu ifade etti.

        Yıllardır titizlikle yürütülen çalışmaların meyvesini aldıklarını belirten Bayram, şunları kaydetti:

        "Bu tescil, sadece bir içeceğin değil, Adana'nın emeğinin, geleneğinin ve mutfak kültürünün dünyaya vurulan mührüdür. AB tescili sadece kültürel bir başarı değil, aynı zamanda stratejik bir ekonomik hamledir. AB tescili sayesinde ürünümüz taklitlerinden korunacak ve Avrupa pazarında 'Adana şalgamı' ismiyle çok daha yüksek bir katma değerle yer bulacaktır. Tescil, yerel üreticimizin emeğinin değerlenmesi ve üretim standartlarının dünya ölçeğine taşınması demektir. Adana, dünya gastronomi haritasında artık çok daha güçlü bir oyuncu. Bu tescil, şehrimize olan ilgiyi artıracaktır."

        Bayram, tescil sürecinin başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor

        Benzer Haberler

        Horlayan çocuklarda sorunun nedeni geniz eti olabilir
        Horlayan çocuklarda sorunun nedeni geniz eti olabilir
        Adana'da cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında...
        Adana'da cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında...
        Kamu müteahhitlerinden hakediş çağrısı: "Hakediş ödemelerinin acilen yapılm...
        Kamu müteahhitlerinden hakediş çağrısı: "Hakediş ödemelerinin acilen yapılm...
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Üniversiteliler görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazır...
        Üniversiteliler görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazır...
        Adana'da çeşitli suçlardan hükümlü baba ve 2 oğlu saklandıkları yangın merd...
        Adana'da çeşitli suçlardan hükümlü baba ve 2 oğlu saklandıkları yangın merd...