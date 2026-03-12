Adana'da çeşitli suçlardan hükümlü baba ve 2 oğlu saklandıkları yangın merdiveninde yakalandı

Canlı
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. (60) ile oğulları Taner (28) ve Mert T'yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari baba ile iki oğlunun Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını belirledi.

        Bunun üzerine ekipler, binanın etrafını sararak daireye operasyon düzenledi.

        Evde bulunmayan baba ile 2 oğlu, saklandıkları yangın merdiveninde ekiplerce yakalandı.

        Cumali T'nin "yağma" suçundan 10 yıl, oğulları Taner T'nin "dolandırıcılık" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından 8 yıl 9 ay, Mert T'nin de "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu bildirildi.

        Yakalanan baba ile 2 oğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

