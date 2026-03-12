Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Orçan Mahallesi'nde Ahmet D'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Binadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın dolayısıyla evde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"

        Benzer Haberler

        Üniversiteliler görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazır...
        Üniversiteliler görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle dergi hazır...
        Adana'da çeşitli suçlardan hükümlü baba ve 2 oğlu saklandıkları yangın merd...
        Adana'da çeşitli suçlardan hükümlü baba ve 2 oğlu saklandıkları yangın merd...
        Adana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
        Adana şalgamı AB'den coğrafi işaret tescili aldı
        Firari hükümlü baba ile 2 oğlu, yangın merdiveninde yakalandı
        Firari hükümlü baba ile 2 oğlu, yangın merdiveninde yakalandı
        Firari hükümlü baba ve iki oğlu yakalandı
        Firari hükümlü baba ve iki oğlu yakalandı
        Sabah ciğer, öğlen kebap, gece şırdan yiyen Adanalılara 'obezite' uyarısı
        Sabah ciğer, öğlen kebap, gece şırdan yiyen Adanalılara 'obezite' uyarısı