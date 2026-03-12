Canlı
        Adana Haberleri

        Adana'da cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Adana'da cep telefonu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında dava açıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Yeşilyurt Mahallesi'nde 21 Ocak'ta Ö.A'nın cep telefonunun zorla alınmasına ilişkin tutuklanan İ.S. ve E.Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü gece vakti sokakta yürüdüğü sırada müşteki Ö.A'nın yolunun motosiklette gelen yüzleri maskeli İ.S. ve E.Ö. tarafından kesildiği belirtildi.

        Kamera görüntülerine göre E.Ö'nün yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile havaya bir el ateş edip müştekiden cep telefonunu istediği anlatılan iddianamede, Ö.A'nın karşı çıkması üzerine sanıkların telefonu zorla alarak motosikletle olay yerinden kaçtıkları ifade edildi.

        İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların, "silahla kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyacak şekilde birden fazla kişi tarafından yol kesmek suretiyle gece vakti yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 11'er yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

