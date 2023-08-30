Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Demirspor-Genk maçına doğru

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 21:14 Güncelleme: 30.08.2023 - 21:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana Demirspor-Genk maçına doğru
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Genk'in teknik direktörü Wouter Vrancken, "Sadece ateşli bir taraftarın önünde değil, aynı zamanda çok iyi takıma karşı mücadele edeceğiz." dedi.

        Vrancken, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Belçika'da kontrolün kendilerinde olduğunu ancak Adana'da durumun farklı olacağını düşündüğünü belirtti.

        Genç bir ekip olduklarına dikkati çeken Vrancken, "Oyuncularımızın ateşli taraftarların önünde oynamayı seviyorlar. Futbolcu olmalarındaki ana sebep bu. Biliyorum ki kolay olmayacak. Sadece ateşli bir taraftarın önünde değil, aynı zamanda çok iyi takıma karşı mücadele edeceğiz. Bunun için hazırlandık. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için buradayız." diye konuştu.

        Vrancken, ilk iki ön elemede iyi mücadele gösterdiklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Aynı şekilde Adana Demirspor'un ilk maçında da aynı etkiyi gösterdik. Fakat etkinlik noktasında tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Etkinliğimizi arttırmamız lazım. Yarın bu hava 90 dakika boyunca tam performans oynama şansımız yok. Onun için etkili oynamamız lazım. Anları iyi seçmemiz lazım. Bir şekilde takımı motive tutup devam edebilmemiz lazım."

        - "Buraya gelirken nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk"

        Genkli oyuncu Alieu Fadera da sakatlığının geçtiğini ve maça hazır olduğunu belirtti.

        Stadın dolu olacağını bildiklerini aktaran Fadera, "Buraya gelirken nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Taraftarı biliyoruz, stat kapasitesini biliyoruz. Sıcak hava probleminin bizim için sorun olacağını düşünmüyorum. Oynadığım mevki önemli değil. Takıma oynayarak katkı sağlamaktan dolayı mutluyum." açıklamasında bulundu.

        Genk, Belçika'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor'u 2-1 yenmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        "Savunma sanayiinde destan yazdık"
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Yağış yok ama sel var! Sular 20 km öteden geldi
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Kendisini uyaran yolcuya palayla saldırdı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        Korhan Berzeg'in arama çalışmasına Tina da katılıyor!
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        "Kazanarak turu geçmek istiyoruz"
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Eleştirilere Fukushima’dan gelen yemeği karşılık verdi
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        Prigojin'in uçağı kasıtlı olarak mı düşürüldü? Kremlin'den açıklama
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        TEKNOFEST Ankara kapılarını açtı
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Eşine rastlanmadı... İşte en yalnız ağaç!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Adana Demirspor-Genk maçına doğru
        Adana Demirspor-Genk maçına doğru
        Patrick Kluivert: Taraftarlarımız 12´nci adam olarak yanımızda olacak
        Patrick Kluivert: Taraftarlarımız 12´nci adam olarak yanımızda olacak
        Adana'da "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk ettiği araç tra...
        Adana'da "örümcek adam" kostümlü kişinin tavanında yolculuk ettiği araç tra...
        Adana'da kaldırımdaki yayaya pikabın çarpması kamerada
        Adana'da kaldırımdaki yayaya pikabın çarpması kamerada
        Adana'da tarla yangını
        Adana'da tarla yangını
        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı
        Aile yemeğinde amcası tarafından vurulan Yağmur da kurtarılamadı