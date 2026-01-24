Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da ahşap parke ve panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (AOSB) bir ahşap parke ve panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 02:26 Güncelleme: 24.01.2026 - 02:26
        Adana'da ahşap parke ve panel fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
        Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (AOSB) bir ahşap parke ve panel üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Merkez Sarıçam ilçesindeki AOSB'de yer alan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AOSB'ye bağlı itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da destek verdi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

