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        Adana'da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Adana'da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:44
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        Adana'da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Adana'da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen kent merkezindeki iki adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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