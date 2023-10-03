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        Adana'da kalaşnikof bulunan motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı

        Adana'da, kalaşnikof piyade tüfeği bulunan motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:24
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        Adana'da kalaşnikof bulunan motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı
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        Adana'da, kalaşnikof piyade tüfeği bulunan motosikletteki 2 kişi gözaltına alındı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen, üzerinde biri kadın 2 kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına rağmen motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalandı.

        Ekipler, yaptıkları aramada motosiklette yolcu olarak bulunan kadının elindeki pazar arabasında, kalaşnikof piyade tüfeği ile silaha takılı ve içinde 30 fişek bulunan şarjör ele geçirdi.

        Motosiklet sürücüsü A.P. ile yolcu olarak bulunan A.E. gözaltına alındı.

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