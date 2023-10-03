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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen eski bankacıya 12 yıl 6 ay hapis

        Adana'da müşterilerinin hesaplarından usulsüz işlemlerle toplam 404 bin 889 lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen eski bankacı sanığa "nitelikli zimmet" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 214 bin 668 lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:16
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        Adana'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen eski bankacıya 12 yıl 6 ay hapis
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        Adana'da müşterilerinin hesaplarından usulsüz işlemlerle toplam 404 bin 889 lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen eski bankacı sanığa "nitelikli zimmet" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 214 bin 668 lira adli para cezası verildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri bulunan eski bankacı tutuksuz sanık İ.B. ve avukatı katıldı.

        Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin bankanın hazırladığı teftiş raporuna göre görevi sırasında operasyon asistanı olarak çalışan sanık İ.B'nin banka mudisi L.B.G'nin vadesiz fon hesabını kullanmak suretiyle 200 bin lirasını zimmetine geçirdiği, daha sonra L.B.G'nin parasını bankadan geri istemesi üzerine, diğer mudiler F.O. ve Z.İ'nin banka hesaplarında bulunan parayı L.B.G'nin hesabına aktardığı ve suçun açığa çıkmaması için tediye fişlerine sahte imza attığını belirtti.

        Savcı ayrıca sanığın hileli hareketlerde bulunması ve değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla işlemesi ve bilirkişi raporuna göre İ.B'nin zimmetine geçirdiği miktarın toplam 404 bin 889 lira olduğunu aktararak, üzerine atılı "nitelikli zimmet" cürmünden zincirleme suç hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Savunması alınan sanık İ.B, mütalaayı kabul etmediğini belirterek beraatına karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti "nitelikli zimmet" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 214 bin 668 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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