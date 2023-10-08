Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki gençlerle "Erasmus Günleri" düzenledi

        Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından AB Erasmus+ kapsamında hazırlanan "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki katılımcı gençler, "Erasmus Günleri (Erasmusdays)" etkinliğinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 08.10.2023 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki gençlerle "Erasmus Günleri" düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından AB Erasmus+ kapsamında hazırlanan "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki katılımcı gençler, "Erasmus Günleri (Erasmusdays)" etkinliğinde bir araya geldi.

        Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Hollanda'dan 35 genç, Erasmus Günleri hakkında döviz ve pankart hazırlama atölyesinde buluştu.

        Katılımcılar, hazırladıkları pankartlara ve dövizlere "Erasmusdays"i kendi yorumlarıyla yazdı.

        Proje Koordinatörü Muhammet Emin Ayyıldız, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Avrupa ve dünyada gençlerin zorlu psikolojik olumsuzluklarla karşılaştığını söyledi.

        Ayyıldız, projeyle gençlerin ruhsal sağlık ve esenliklerini korumayı amaçladıklarını, onlara farkındalık kazandırmak istediklerini dile getirerek, "Projemizin yaygınlaşması ve daha fazla gence ulaşması adına Erasmus Günleri için atölye çalışması yaptık." dedi.

        Türkiye'den katılımcı 29 yaşındaki Fatma Aker, etkinlikte pankartlarına Erasmus'un kendilerine ne ifade ettiğine dair düşünceleri yazdıklarını belirtti.

        Litvanya'dan 21 yaşındaki Liveta Kazlauskaite de gençlerin akıl sağlığını etkileyen faktörler hakkında bilgi ve fikir sahibi olduğunu ifade ederek, "AB, gençlik projeleri için emek sarf ediyor. Bu günler de Avrupa gençliği için çok önemli. Bu günler kesinlikle olması gereken bir olgu." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Adana'da bedensel engelli gençler sporla moral buluyor
        Adana'da bedensel engelli gençler sporla moral buluyor
        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Adana'da tıra çarpan motosiklet sürücüsü öldü
        Adana'da trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu
        Adana'da trafik ışıklarında beklerken alev alan cipte hasar oluştu
        Adana'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        Adana'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı
        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor
        7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali sürüyor
        Lezzet Festivali'nde "Fatih Terim ile Adana sohbetleri" söyleşisi yapıldı
        Lezzet Festivali'nde "Fatih Terim ile Adana sohbetleri" söyleşisi yapıldı