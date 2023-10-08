Adana'da "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki gençlerle "Erasmus Günleri" düzenledi

Çukurova Gelecek Nesil Gençlik Derneği tarafından AB Erasmus+ kapsamında hazırlanan "Ruh Sağlığı Önemli" projesindeki katılımcı gençler, "Erasmus Günleri (Erasmusdays)" etkinliğinde bir araya geldi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye, Litvanya, Romanya, Bulgaristan ve Hollanda'dan 35 genç, Erasmus Günleri hakkında döviz ve pankart hazırlama atölyesinde buluştu.

Katılımcılar, hazırladıkları pankartlara ve dövizlere "Erasmusdays"i kendi yorumlarıyla yazdı.

Proje Koordinatörü Muhammet Emin Ayyıldız, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Avrupa ve dünyada gençlerin zorlu psikolojik olumsuzluklarla karşılaştığını söyledi.

Ayyıldız, projeyle gençlerin ruhsal sağlık ve esenliklerini korumayı amaçladıklarını, onlara farkındalık kazandırmak istediklerini dile getirerek, "Projemizin yaygınlaşması ve daha fazla gence ulaşması adına Erasmus Günleri için atölye çalışması yaptık." dedi.

Türkiye'den katılımcı 29 yaşındaki Fatma Aker, etkinlikte pankartlarına Erasmus'un kendilerine ne ifade ettiğine dair düşünceleri yazdıklarını belirtti.

Litvanya'dan 21 yaşındaki Liveta Kazlauskaite de gençlerin akıl sağlığını etkileyen faktörler hakkında bilgi ve fikir sahibi olduğunu ifade ederek, "AB, gençlik projeleri için emek sarf ediyor. Bu günler de Avrupa gençliği için çok önemli. Bu günler kesinlikle olması gereken bir olgu." diye konuştu.