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        Adana'da bir kişi oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tüfekle ateş ederek bisiklet süren oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 10.10.2023 - 18:33
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        Adana'da bir kişi oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi, tüfekle ateş ederek bisiklet süren oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Yeşiloba Mahallesi'nde N. Oti, bisiklet süren oğlu Serhat Oti'ye (30) tüfekle ateş ederek vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Serhat Oti'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaçan baba Oti, polis ekiplerince yakalandı, gözaltına alındı.

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