Adana'da Filistinlilere destek konvoyu düzenlendi

Adana'da Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İl Başkanlığınca, Filistinlilere destek konvoyu düzenlendi.

Otomobilleri ve motosikletleri ile Merkez Park'ta bir araya gelen partililer ve bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar atarak, pankartlar taşıdı.

HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının yanında olduklarını ve yapacakları etkinliklerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Grup daha sonra araçlarıyla klakson çalarak kentte tur attı.