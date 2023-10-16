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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğüne elektrik verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 03:39 Güncelleme: 16.10.2023 - 04:13
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        Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düğüne elektrik verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Şakirpaşa Mahallesi'nde evinin önündeki düğünün geç saatlere kadar devam etmesinden rahatsız olan İsmet Gülşen (33) ile düğün sahiplerine iş yerindeki elektriği kullanmaları için izin veren bakkal işletmecisi S.K. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, iş yerinden aldığı tabancayla ateş ederek Gülşen'i göğsünden yaraladı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Gülşen, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülşen'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Ekipler, S.K'yi arıyor.

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