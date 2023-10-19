Kozan'da Filistin'e destek etkinliği düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde, Filistin'e destek için etkinlik yapıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, Filistin'e destek için etkinlik yapıldı.
Belediye Başkanı Kazım Özgan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'ndaki etkinlikte bir araya geldi.
Katılımcılar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için dua okudu.
Özgan, buradaki konuşmasında, Filistin halkının, İsrail'in zulmüne uğradığını söyledi.
Filistin'e destek için toplanan vatandaşlara teşekkür eden Özgan, Müslümanların kardeş olduğunu dile getirdi.