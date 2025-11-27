Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi

        Adana'da yüzme kursunu tamamlayan 135 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

        Giriş: 27.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:19
        Adana'da yüzme öğrenen öğrencilere sertifikaları verildi
        Adana'da yüzme kursunu tamamlayan 135 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

        Valilik ve Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Sosyal Dönüşüm Projesi" kapsamında 1000 öğrencinin yüzme eğitimi alması amacıyla kurs düzenlendi.

        Proje kapsamında ilk etapta İmadettin Levent İlkokulu ve Mustafa Cahit Kıraç İlkokulu öğrencileri yüzme eğitimine alındı.

        İki hafta süren kursu başarıyla tamamlayan 135 öğrenciye Atakent Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

        Törene, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Necip Demirci, Sportif Faaliyetler Şube Müdürü Gülizar Bozakşahin ve Türk Kızılay Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül katıldı.

        Öte yandan öğrencilere yönelik yüzme kurslarının devam edeceği öğrenildi.

