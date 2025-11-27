Adana'da bir kişinin düşme sonucu ölümünde ihmali olduğu öne sürülen 2 arkadaşına dava

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da engebeli alandan düşen kişinin ölümünde ihmalleri olduğu iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında, "ihmali davranışla kasten öldürme" ve "yardım bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta Mehmet Ateş'in (38) şüpheli ölümüyle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ateş'in olaydan 1 gün sonra tutuklanan arkadaşları F.O. (37) ve Y.G. (48) hakkında hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu raporunda, Ateş'in ölümünün "boyun yumuşak dokularında yaygın kanamalar, künt boyun travmasına bağlı vertebra kırığı ile omurilik yaralanması" sonucu meydana geldiği belirtildi.

Olay günü gece saatlerinde mahalledeki su kanalının çevresindeki engebeli alanda Ateş ile sanıkların içki içtikleri aktarılan iddianamede, "Ateş'in, sanıkların yanından 5 metre uzağa giderek alkol almaya devam ettiği, bu sırada şüphelilerin bir ses duymaları üzerine dönüp baktıklarında Ateş'in 1 metre mesafeden yere düştüğünü fark ettikleri, buna rağmen şüphelilerin alkol almayı sürdürdükleri belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

- Ateş'i düştükten sonra park halindeki araçta bırakmışlar İddianamede sanıklardan F.O'nun Ateş'i otomobile bindirdikten sonra Y.G'yi evine götürdüğü, daha sonra kız arkadaşı S.G'nin evine gittiği anlatıldı. Bu süreçte Ateş'in park halindeki araçta bırakıldığı kaydedilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi: "F.O'nun, kız arkadaşının evinde 4 saat durduktan sonra aşağı inip otomobilde bulunan Mehmet Ateş'i kontrol ettiğinde yaşam belirtisi vermemesi üzerine Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdüğü, bir süre sonra Ateş'in vefat ettiğini öğrendiği, olay yerinde Ateş'in sırtüstü düşerek yaralandığı, buna rağmen şüphelilerin Ateş'i hastaneye götürmedikleri tespit edilmiştir." - İddianamede "kaderine terk ettiler" vurgusu İddianamede sanıkların, Ateş'in düşmesine rağmen içki içmeyi sürdürdükleri belirtilerek, "Mevcut durumda sanıkların, orta makul düzeyde zekaya sahip bir insandan beklenen eylemleri yapmadıkları gibi Y.G'nin direkt ikametine gittiği, F.O'nun kız arkadaşının evine çıkarak Mehmet Ateş'i kaderine terk ettiği, sanıkların eylemleri neticesinde objektif ihmal gösterdikleri ve söz konusu ihmalleri neticesinde ölümün meydana geldiği kabul edilmiştir." ifadesi kullanıldı.