Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Y.D'nin avukatı ise müvekkilinin DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Kod adı kullanan sanığın, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucu hakkında DEAŞ üyeliğinden soruşturma bulunan M.O'ya 80 bin lira gönderdiğinin tespit edildiğini anlatan savcı, evinde yapılan aramada satışı yasaklanmış kitaplar da bulunan Y.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın terör örgütü DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığını, örgütsel derslere katıldığını, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını ve dijital materyalinde terör örgütü mensuplarıyla yazışmaların bulunduğunu belirtti.

Adana'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

