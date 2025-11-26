Adana'da plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Adana Caddesi'nde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücü, aracı yol kenarına park edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bu sırada vatandaşlar hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla araçta çıkan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle aracın kasasında hasar oluştu.
