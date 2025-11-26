Adana'da plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla araçta çıkan yangını söndürdü.

Adana Caddesi'nde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.