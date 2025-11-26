Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 21:08 Güncelleme: 26.11.2025 - 21:08
        Adana'da plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
        Adana'nın Kozan ilçesinde plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.

        Adana Caddesi'nde seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücü, aracı yol kenarına park edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bu sırada vatandaşlar hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalıştı.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla araçta çıkan yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle aracın kasasında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

