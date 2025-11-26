Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

        Adana'nın Karataş ilçesinde, kıyı hattı ve su kanalları çevresinde tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:07 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:07
        Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
        Adana'nın Karataş ilçesinde, kıyı hattı ve su kanalları çevresinde tespit edilen kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Karataş Kaymakamlığı koordinesinde, Konaklı Mahallesi'ndeki Karagöçer Kanalı çevresinde daha önce haklarında idari işlem yapılan baraka ve kulübelerin yıkımına başlandı.

        Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kaçak yapılar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

        Çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

        Karataş genelinde Kıyı Kanunu ve imar mevzuatına aykırı yapıların tespit ve yıkımına yönelik çalışmaların sürdürüleceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

