Adana'da FETÖ sanığı eski astsubayın 15 yıla kadar hapsi istendi

Sanığın, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu iddianamede aktarıldı.

Sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Savcılığın, örgüt üyesi olduğu öne sürülen tutuksuz H.K. için yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddia edilen eski astsubay hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

