        Adana Haberleri

        Adana'da öğrencilerin Atatürk büstünü yağmurdan korumaya çalışması kamerada

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde öğrencilerin okuldaki Atatürk büstünün yağmurda ıslanmaması için şemsiye tutması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:52 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:52
        Zahit Çetin İlkokulu'nda eğitim gören iki öğrenci, dün teneffüs zili çaldıktan sonra bahçeye çıktıklarında Atatürk büstünün yağıştan etkilenmemesi için üstüne şemsiye tuttu.

        Arkadaşlarının davranışından etkilenen diğer öğrenciler de şemsiyelerini açıp büstü yağmurdan korumaya çalıştı.

        Dersin başlamasıyla sınıflarına dönen öğrencilerin davranışı, okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

